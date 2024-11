Iltempo.it - Corte Onu: gli stessi carnefici che volevano in cella Churchill e Truman

Leggi su Iltempo.it

Siamo alla fine del 1945 e la Seconda Guerra Mondiale è finalmente giunta a conclusione, con la sua spaventosa serie di orrori, distruzioni e la sua montagna di morti. Adolf Hitler è morto nel bunker della Cancelleria di Berlino e la stessa fine ha fatto Benito Mussolini, mentre l'Imperatore del Giappone Hirohito è ancora al suo posto (con il consenso inglese ed americano, come garante della transizione democratica), ma dovrà pronunciare di lì a poco lo storico discorso sulla “natura umana dell'imperatore” - "Tenno no ningen sengen". A quel punto scende in campo l'ineffabilePenale Internazionale, che nell'impossibilità di processare Hitler e Mussolini chiede l'arresto immediato di Winstone Harry S., colpevole il primo dei bombardamenti a tappeto sulle città tedesche (non meno di 250.