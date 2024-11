Ilfattoquotidiano.it - Coppa Davis, Jannik Sinner trascina l’Italia in semifinale. Con Berrettini battono l’Argentina e rimediano allo scivolone di Musetti

. Sempre. Il numero 1 del mondo si caricadi Filippo Volandri sulle spalle, ribalta, spinge gli azzurri incontro l’Australia nel remake della finale dell’anno scorso. La sfida contro gli argentini in questi quarti di finale a Malaga è stata all’insegna dell’altoatesino che ha rimediatodi Lorenzo, preferito nel singolare in questi quarti a Matteo. Due prove, in singolare e in doppio, che testimoniano ancora una volta lo strapotere del campione delle Atp Finals di Torino.Sebastian Baez e la coppia Molteni-Gonzalez non hanno potuto nulla.è stato incontenibile, autoritario. Insomma, il numero 1 del mondo ha fatto semplicemente sé stesso. Ha ridato ossigeno al gruppo con il suo 6-2 6-1 a Baez e poi hatoverso il successo nel doppio decisivo contro Molteni e Gonzalez per 6-4 7-5.