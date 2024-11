Lopinionista.it - Classifica musica italiana novembre 2024: top 10 del mese

“Feeling” di Elodie e Tiziano Ferro in vetta allaItalia di, sul podio anche i Mina ed ElisaPrimo posto nella Top 10 di, per Elodie e Tiziano Ferro con Feeling. Un duo d’eccezione per un brano che ha riscosso nell’immediato un grande successo. Pensate che Elodie è volata a Los Angeles per poter realizzare questa prima collaborazione con Tiziano Ferro. Il risultato è eccellente dato che in pochi giorni, ha raggiunto il primo posto dellae oltre un milione e duecentomila visualizzazioni su YouTube. il brano racconta di una relazione complicata, caratterizzata da tanto amore e passione ma anche da insicurezze dovute ai tradimenti.PLAYLIST: https://youtube.com/playlist?list=PLYL8vLUyOtaE2Ldu4TyHol49f0GHnTlMw&si=ybYgd5GrrUPoY-HUn rapporto fatto di momenti di incontro fugaci, senza avere nessuna certezza di stabilità futura.