Davidemaggio.it - Classifica FIMI: Islanda dei Pinguini Tattici supera Per due come noi, Linkin Park primi negli album

Cambiamenti nelle vette dei singoli e deglidellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 15 a giovedì 21 novembre 2024.deiNucleari debutta infatti subito alla #1 dei singoli, mentre a primeggiarec’è From zero dei. Ecco tutti gli aggiornamenti.– I singoliNei singoli Per duenoi di Olly, Angelina Mango e Jvli, dopo sette settimane al vertice, cede il primo posto ae si piazza in seconda posizione. Di conseguenza, dalla #3 alla #5, scendono di un gradino anche Ora che non ho più te di Cesare Cremonini, Il filo rosso di Alfa e Amore disperato di Achille Lauro. Stabile alla #6, invece, Scarabocchi di Olly & Jvli. Leggera discesa, alla #7, per Mi piacciono le armi di Simba La Rue (-2).