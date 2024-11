Romadailynews.it - Cina: in uscita “Her Story” con nuova visione su dinamiche di genere

Pechino, 22 nov – (Xinhua) – “Her”, l’ultimo lungometraggio della pluripremiata sceneggiatore e regista Shao Yihui, e’ stato presentato oggi in anteprima in, riscuotendo ampi consensi. E’ stato apprezzato per l’esplorazione acuta e spiritosa delledicontemporanee e delle relazioni femminili urbane. Presentato come un’opera parallela al successo del 2021 di Shao, “B for Busy”, il nuovo film prosegue l’approccio avanguardistico della regista alla narrazione. Offre unaprospettiva sulla femminilita’ moderna, approfondendo la vita di tre personaggi: due donne adulte e una studentessa. Dopo le proiezioni in anteprima, il film ha ottenuto un raro punteggio di 9,1 su 10 sulla piattaforma di recensioni Douban, un punteggio che lo colloca accanto a classici del cinema cinese come “Addio mia concubina” (1993) e “Infernal Affairs” (2002).