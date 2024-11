Justcalcio.com - Chi è Axel Tape? L’ultima convocazione del PSG e una stella nascente di 17 anni

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-22 16:47:16 Non si placano le voci a seguito delnotizia di calciomercato. Sembrerebbe che.TRANSFERmarketWEB.com© foto Matteo Gribaudi/Immagine SportL’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique sta affrontando una crisi difensiva in vista dello scontro di Ligue 1 di stasera con il Tolosa, costringendolo a tuffarsi nelle giovanili del club. Con Marquinhos squalificato, Nuno Mendes messo da parte per un infortunio alla caviglia riportato all’inizio di questa settimana con il Portogallo, Lucas Hernandez ancora in fase di recupero da uno strappo al legamento crociato anteriore e Presnel Kimpembe che deve ancora ritrovare la forma fisica, le opzioni nella difesa del PSG sono ridotte. A peggiorare le cose, il giovane terzino destro Naoufel El Hannach è in servizio con la squadra Under 20 del Marocco.