Centri in Albania Fnomceo | selezione migranti non è compito del medico

Milano, 22 nov. (askanews) – “Ilha un’unica finalità: quella di curare le persone senza alcuna discriminazione. Tale finalità dovrà essere perseguita in tutti i percorsi del protocollo Italia-che coinvolgono i medici. Ladeiai fini amministrativi non costituisce un processo di cura”. A precisarlo in una nota, è stato il Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (), riunito oggi a Roma, in una mozione che risponde alle segnalazioni di alcune organizzazioni umanitarie, tra le quali Emergency e Medici senza Frontiere, circa i rischi di salute per isoccorsi in mare e le modalità e i tempi per ladelle persone non vulnerabili che possono essere trasferite presso idedicati in