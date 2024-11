Dailymilan.it - Calciomercato Milan, si rivede Fode Ballo-Touré in campo: ma il futuro…

Il terzino delFuturosi è rivisto innella sconfitta contro il Pescara: ma sul frontecosa succede?torna incon ilFuturo e la formazione allenata da Daniele Bonera incassa una sonora sconfitta in casa del Pescara per 4-1. Sul fronte, però, non si muove ancora nulla, anche se – fortunatamente per il club di via Aldo Rossi – il contratto del terzino senegalese scadrà il prossimo 30 giugno. L’ultima presenza del giocatore che è stato mandato in Serie C, in quanto considerato fuori dal progetto rossonero, risale allo scorso 20 ottobre.In quell’occasione, però, andò decisamente peggio della sfida con il Pescara. Sì, perchérimediò un’espulsione per doppia ammonizione al minuto 74’ della gara contro il Legnago.