Thesocialpost.it - Bevono shot gratis e muoiono avvelenati: strage di turisti in Laos

Vang Vieng, popolare metaca nel, è stata teatro di una tragedia che ha scosso la comunità internazionale. Sei giovani, provenienti da diverse nazioni, hanno perso la vita a causa di un sospetto avvelenamento di massa da metanolo, una sostanza tossica spesso presente in bevande alcoliche contraffatte. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto.Le vittime della tragediaTra le vittime, l’ultima a spegnersi è stata Holly Bowles, una turista australiana di appena 19 anni, morta in un ospedale di Bangkok dopo dieci giorni in coma. Solo il giorno prima, era deceduto Simone White, avvocato britannico di 28 anni originario del Kent. Il bilancio complessivo conta sei giovanideceduti: due danesi, due australiani, un americano ed un cittadino britannico. Tutti avevano soggiornato a Vang Vieng e consumato bevande sospettate di contenere alcol adulterato con metanolo.