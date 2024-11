Anteprima24.it - Benevento Nex Gen, Vincenzo De Caro è il nuovo allenatore

Tempo di lettura: < 1 minutoIlNext Gen che milita nel campionato di terza categoria comunica di aver raggiunto un accordo per la panchina con misterDe. Il tecnico, molto preparato e conosciuto nell’ambiente sportivo , ha accettato di scendere di categoria sposando il progetto del presidente Alessandro Pepe. Il tecnico, che già domani sarà in panchina, porta con sé Franco Nazzaro come secondo, Emanuele Pulli come preparatore atletico mentre confermato Kristian Luzi come preparatore dei portieri.L'articoloNex Gen,Deè ilproviene da Anteprima24.it.