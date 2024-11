Sport.quotidiano.net - Basket, settima giornata in Divisione Regionale 2, con GMV e CUS Pisa in casa

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 22 novembre 2024 –nel campionato di2, con la vicecapolista GMV chiamata a tornare al successo, in, sabato alle 20,30 in Via Sartori a Ghezzano, contro l’insidiosa Dinamo Rosignano. Gioca sempre inil Cosmocare CUS, di scena domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi, contro la forte BCL Lucca. E’ invece in trasferta a Livorno, la IES Sport, domenica al PalCosmelli, sul campo della Brusa US. GMV – Dopo aver conquistato la vetta della classifica, con quattro vittorie in cinque gare, la compagine guidata da Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli è tornata sulla terra, perdendo nettamente a Livorno, contro la Polisportiva Chimenti, in una serata in cui, con i cannonieri Badalassi, Balestrieri e Davini sotto il 30% di realizzazione al tiro, il miglior marcatore inbiancoverde è risultato Gorini, giovane 2005 cresciuto nel vivaio di Ghezzano.