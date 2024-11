Lanazione.it - Antibiotici, grido d’allarme: "L’abuso crea danni gravissimi"

Leggi su Lanazione.it

Si calcola che in Europa ogni anno ci siano 670mila infezioni da batteri resistenti agliche causano oltre 35mila decessi. Un terzo di questi si verifica in Italia. C’è assolutamente bisogno di un uso consapevole deglie su questo argomento la Asl ha pensato di diffondere una campagna informativa in occasione della Settimana mondiale sull’uso consapevole degli antimicrobici in programma fino a domenica e che si basa su video brevi e sottotitolati, realizzati dai professionisti delle Malattie infettive e della Medicina generale e adatti alla diffusione sui canali social dell’azienda santitaria. Protagonisti dei video Silvana Pilia, coordinatrice aziendale Team Aid per prevenzione e controllo infezioni, la direttrice di Malattie infettive di Grosseto Cesira Nencioni (nella foto), il direttore della medicina generale dell’Ast Renato Fortunato Tulino e il direttore di Malattie infettive Asl Danilo Tacconi.