Isaechia.it - Alessandro Basciano, pubblicate le ‘continue minacce di m0rte’ a Sophie Codegoni: “Se non torni con me ti ammazz0”

Come anticipato dal portale Dillingernews.it e confermato da ANSA, l’ex gieffinoè stato arrestato. (In QUESTO articolo vi abbiamo raccontato tutti i dettagli).L’inchiesta sarebbe nata da una denuncia da parte della sua ex compagna,, sporta nel dicembre del 2023. L’ex gieffina già in un’intervista Verissimo aveva dichiarato pubblicamente di aver subito comportamenti aggressivi inaccettabili.Secondo la gip di Milano Anna Magelli, i capi di accusa che ne hanno determinato l’arresto sarebbero state le continuedi morte, le aggressioni, le condotte persecutorie e violente e l’ultima aggressione ai danni di un amico della vittima. Tutto per via della fine della loro storia d’amore, che lui non avrebbe mai accettato e che avrebbe scaturito in lui un’ingiustificata ed ossessiva gelosia nei confronti della giovane.