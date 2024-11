Movieplayer.it - Alessandro Basciano arrestato per stalking, all'ex Sophie Codegoni diceva: "Ti ammazzo come un cane"

Leggi su Movieplayer.it

, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è statopere minacce all'indirizzo della sua ex, la modella e influencer, conosciuta nel reality di Canale 5., che i più ricorderanno per la partecipazione al Grande Fratello Vip, è statocon l'accusa diverso, la modella sua ex compagna (i due hanno avuto una figlia, Céline Blue, che ha poco più di un anno). La notizia, diffusa da Fabrizio Corona e smentita in serata dal diretto interessato, è stata poi confermata dall'ordinanza firmata dalla gip Anna Magelli, sulla base dell'indagine del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano. "Tiun":perseguitata per mesi Si erano conosciuti proprio nel reality di Canale 5 e dopo pochi mesi dall'uscita .