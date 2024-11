Ilrestodelcarlino.it - Aggressioni e liti tra ragazzini: "Stazioni e scuole, più controlli. Un’escalation che preoccupa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Più vicini agli studenti e alle istituzioni scolastiche ma anche piùnella stazione delle autocorriere e all’esterno degli istituti dove si sono verificatee rapine". Il fenomeno delle baby gang e delleormai sempre più frequenti soprattutto a giovanie non poco tutte le istutizioni. Ieri infatti il comandante provinciale dei Carabinieri Lorenzo Ceccarelli al termine della celebrazione religiosa della ’Virgo Fidelis’, Patrona dell’Arma ha sottolineato proprio "l’impegno dell’Arma a contrasto della devianza giovanile, soprattutto a seguito di numerosi episodi di violenza all’esterno degli istituti scolastici e non solo". "Stiamo cercando di ovviare a questo fenomeno attraverso un ciclo di conferenze per la cultura della legalità Hha detto Ceccarelli – intensificando i servizi presso gli istituti scolastici nei pressi dei quali si sono verificati più di frequente episodi ditra giovani, presso l’autostazione ma anche cercando di aprirci e far si che anche la scuola si apra alla nostra ‘ingerenza’, alla nostra richiesta di informazioni, di chiamata in un certo senso – ha ribadito.