Ilgiorno.it - A scuola di street photography sulle orme di Vivian Maier

Leggi su Ilgiorno.it

Mentre al Belvedere è in mostra (fino al 26 gennaio) “Unseen. Le foto mai viste di“, la pioniera della, domani sarà in programma un approfondimento proprio dedicato alla “: Catturare e Raccontare la Vita Quotidiana“. Alle 16 il fotografo milanese Gabriele Santucci (nella foto) analizzerà una serie di temi legati alla, genere che più di altri cerca di catturare la bellezza del quotidiano e raccontare le storie nascoste nei momenti più semplici della vita urbana. Sarà anche l’occasione per comprendere al meglio le 220 opere in mostra, così come per apprezzare appieno lo stile e la poetica dietro esse, quali loro caratteristiche sono state fondative dellae dunque quali solo i suoi strumenti, insieme alle basi tecniche per utilizzarli.