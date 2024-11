Lanazione.it - A Chiara Mangani va il Premio Giulia Carla Cecchi 2024

Firenze, 22 novembre– Si è conclusa con la vittoria di- dell'Accademia Italiana di Firenze – la X edizione del, edicato alla moda e promosso e organizzato dalla figlia Pola Margherita, che dalla madre ha ereditato la passione per la moda e la Maison (apprezzata in tutto il mondo) che ne porta il nome. Seconda classificata Aurelia Crissa, della Raffles di Singapore, mentre il terzoè andato a Reon Yamamoto, della UEDA (Giappone). La cerimonia di premiazione si è svolta nella sede della Maison, a Palazzo Spiga, con un galà buffet dinner durante il quale i dieci concorrenti provenienti da ogni parte del pianeta hanno fatto sfilare le proprie capsule collection, selezionate dalla giuria tecnica. Presenti anche alcune creazioni dei finalisti di Sistema Copernicano, associazione no profit che si occupa di presentare alle aziende gli stilisti finalisti degli anni precedenti.