Zirkzee rompe gli indugi | ha scelto la sua nuova squadra in Serie A

Il centravanti olandese deluso dall’avventura al Manchester United: gli agenti stanno cercando di ripotarlo inALa Juventus ha bisogno di un attaccante e il pensiero di Thiago Motta va subito a Joshua. Rinforzi prioritari in difesa, ma evidentemente la coperta è corta anche davanti per l’allenatore bianconero.Joshua(LaPresse) – Calciomercato.itGiuntoli è in azione per rimpolpare la rosa bianconeri dopo le ultime emergenza, con priorità al reparto difensivo azzoppato dai gravi infortuni al ginocchio rimediati da Bremer e Cabal. Sotto osservazione come dicevamo c’è anche il reparto avanzato, con il guaio muscolare riscontrato da Vlahovic che ha fatto scattare un doppio campanello d’allarme.La Juve al momento non ha infatti un vice del centravanti serbo, visto che Milik continua a restare ai box dopo la seconda operazione al ginocchio del mese scorso.