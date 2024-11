Wicked | recensione della prima parte del musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande

Leggi su Cinefilos.it

delconA distanza di anni dallanotizia che ildi successo sarebbe arrivato al cinema, finalmente1 è disponibile in sala, con Universal Pictures Italia, per incantare sia i fan dello spettacolo di Broadway sia il pubblico generalista, portato in sala dalla magica (e massiccia) promozione che sta accompagnando il film.guidano un progetto ambiziosissimo, come accennato, ladelle due parti previste per il maestoso progetto che però è in grado di reggere benissimo anche da sola.è un adattamento sontuoso e sorprendentemente attuale, che offre una nuova prospettiva sulla dicotomia tra buoni e cattivi, interrogandosi sulle ragioni del male.Come mai esiste il male? Ladomanda esistenziale diCome sappiamo da Il Mago di Oz, la Strega Cattiva dell’Ovest è la villainstoria, d’altronde il nome è inequivocabile! Tuttavia, incerchiamo di capire cosa l’ha resa tale, tanto che la domanda che fa detonare la storia è: come mai esiste il male? È una cosa che nasce con noi o che ci viene instillata? L’enormità, la complessitàrisposta che una tale domanda richiede ci porta dentro la storia, in cui la cattiveria di Elphaba (la futuraWitch, appunto) e la bontà di Galinda (quella che diventerà la Strega Buona del Nord) vengono in qualche modo ribaltate, diventando caratteristiche sfumate e mutevoli.