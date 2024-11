Ilgiorno.it - Wao Isola punta sul vinile: mercatino con 20mila dischi in esposizione

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 21 novembre 2024 – Un disco per l'inverno. Wao, spazio di coworking nel cuore di uno dei quartieri più hype di Milano, ospita un evento imperdibile per gli amanti della musica e del: Vinyl Market, apmento in collaborazione con Records Family Groove. Sabato 30 novembre, gli spazi di Waosi trasformano in un vero e proprio mercato del, con oltre 15 espositori che metteranno in mostra più di 20.000, tra cui vinili 33 e 45 giri, picture disc, CD e musicassette. Sarà possibile trovare rarità, ristampe e versioni in LP degli album del momento, spaziando tra grandi classici del passato, rock, pop e rap contemporaneo. Durante l’evento sarà presente, in esclusiva, una mostra dedicata alla Rock Poster Art in collaborazione con Gimme Danger Gallery, che esporrà una selezione di serigrafie originali firmate e numerate dai principali artisti della scena internazionale del manifesto musicale.