Formiche.net - Vi racconto gli effetti (visibili) del Pnrr. Scrive Scandizzo

Leggi su Formiche.net

L’Europa sta attraversando un momento difficile, con sfide rilevanti di tipo economico e geopolitico. A una crisi strutturale del suo sistema industriale, si aggiunge una congiuntura difficile. I dati dei primi due mesi del quarto trimestre e quelli del terzo trimestre 2024 rivelano una crescita debole nell’economia dell’Ue, dopo anni di stagnazione, con segnali di difficoltà per la produzione industriale, aumento dei fallimenti aziendali in vari settori e contrazione della manifattura. Con l’inflazione in discesa, la Bce è chiamata a fornire stimoli di domanda intervenendo sui tassi a dicembre. Contemporaneamente, però, è in chiaro contrasto con quanto sarebbe necessario e desiderabile, le nuove regole del patto di stabilità e crescita (il Psc) sono entrate in vigore, alimentando una nuova foga restrittiva nelle politiche di bilancio.