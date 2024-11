Lapresse.it - Ue, Meloni: “Incarico a Fitto è vittoria di tutti italiani”

“Raffaeleè stato confermato nel ruolo di Vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Quest’importanteattribuito al Commissario designato dall’Italia è unadigli, non del Governo o di una forza politica. Abbiamo ottenuto un portafoglio di peso e il coordinamento di deleghe strategiche per la nostra Nazione e per l’Europa intera, come l’agricoltura, la pesca, l’economia del mare, i trasporti e il turismo. Questa indicazione è la conferma di una ritrovata centralità dell’Italia in ambito europeo, all’altezza del nostro ruolo come Stato fondatore della UE, seconda manifattura d’Europa e terza economia del Continente”. Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgiain in post su X. Raffaeleè stato confermato nel ruolo di Vicepresidente esecutivo della Commissione europea.