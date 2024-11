Isaechia.it - Temptation Island, scoppia il caos social tra Anna, Alfred e Sofia: ecco cosa è successo ieri sera

Leggi su Isaechia.it

Non sembra volersi placare lo scontrotra i tre ex protagonisti dell’ultima edizione diAcciardi,Ekhator e l’ex tentatriceCostantini, con cuiaveva avuto una frequentazione terminata non nel migliore dei modi.I due, infatti, nelle ultime settimane hanno avuto diversi scontri, iniziati nello studio di Uomini e Donne e proseguiti poi sui, avendo come fulcro centrale soprattutto i biglietti aerei cheavrebbe acquistato per dei viaggi a New York e a Parigi cone che poi si sarebbero rivelati falsi (clicca QUI per leggere).Nelle scorse ore, poi,ha rilasciato un’intervista in cui si è difesa dalle accuse che le sono state mosse daanche circa il suo vero lavoro e proprio alle parole dell’ex tentatrice Ekhator ha voluto replicare tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram:Nelle risposte alle domande di oggi, ho invitato i miei followers a non pormi più quesiti circa la tentatrice.