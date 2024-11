Liberoquotidiano.it - "Si devono cercare un altro leader": Conte sbotta, terremoto politico nel centrosinistra

L'esperienza di Giuseppealla guida del Movimento Cinque Stelle è arrivata al capolinea? "Mi sembra evidente che se dalla costituente dovesse emergere una traiettoria politica opposta a quella portata avanti finora dalla miaship, mi farei da parte. Si chiama coerenza". Così ildel Movimento 5 Stelle, Giuseppe, intervistato da Repubblica in vista dell'assemblea costituente del M5S in programma sabato 23 e domenica 24 novembre. Se la "scelta di campo progressista" compiuta nel 2021 con la carta dei principi e dei valori "venisse messa in discussione, il Movimento dovrà trovarsi un", avverte l'ex presidente del Consiglio scatenando un vero e proprio. Poi precisa: "Non ho mai parlato di alleanza organica o strutturata col Pd, non sarebbe compatibile con il dna del M5S.