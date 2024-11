Tvplay.it - Scelto De Rossi, torna in panchina in Serie A: Roma tradita

Leggi su Tvplay.it

Daniele Depuòre ininA a breve giro di posta: per l’ex tecnico dellac’è una grande occasione all’orizzonteDopo essere stato esonerato all’improvviso, dopo il pareggio di Genova, l’ex centrocampista della Nazionale si è preso un periodo di pausa per studiare ancora e trovare una nuova avventura all’altezza delle sue aspettative.Daniele Desulladella(tvplay – ansa) Per la gente dila sua scelta era stata di certo la migliore dopo l’addio di José Mourinho. Daniele Denon aveva esperienza in(solo qualche mese alla Spal inB), ma incarnava a pieno lo spirito dei giallo, per esserne stato per anni capitano e bandiera. La scorsa stagione aveva messo in mostra anche delle buone idee calcistiche, con un semifinale di Europa League raggiunta (sconfitto dal Bayer Leverkusen) e con un sesto posto comunque migliore rispetto al punto di partenza al momento del subentro a gennaio.