Lettera43.it - Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia novità: «Aumenteremo le canzoni»

Leggi su Lettera43.it

Il Festival diinizia a prendere forma. Dal palco della Milano Music Week,ha infattito alcune interessantiper quanto riguarda gli artisti in gara. Che saranno più dei 24 previsti in partenza. «le», ha spiegato il conduttore. «Non ce ne saranno 40 perché poi deve iniziare il Dopo Festival e non posso andare oltre. Ho le idee chiare su circa 20, ma ce ne sono altrettante su cui sono indeciso. Non ci dormo la notte». L’ufficialità non tarderà ad arrivare: il direttore artistico rivelerà i Big che saliranno sul palco dell’Ariston già domenica 1 dicembre, come da tradizione durante l’edizione del TG1. Nessun confronto con le edizioni condotte da Amadeus: «A gennaio cambierà il modo in cui si calcola lo share, non si potranno fare paragoni.