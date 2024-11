.com - Roma, turisti ‘gladiatori’ al Colosseo: martedì incontro tra Comune e Airbnb

Leggi su .com

Accedere alal calar del sole e immergersi nell’atmosfera dell’antica. Questa l’iniziativa pensata e organizzata dain collaborazione con il Parco Archeologico del, che offre la possibilità di calarsi nei panni di un gladiatore e di vivere un viaggio unico nel tempo.L’evento esclusivo, disponibile per sole due serate nel mese di maggio, ha però generato polemiche. Non a casoprossimo l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio vedrà i rappresentanti di Airbn per parlare dell’iniziativa, che inizialmente ha trovato l’opposizione dello stesso assessore., le parole di SmeriglioL’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio intervenendo in commissione cultura sul caso dei-gladiatori ha dichiarato: “Abbiamo aperto una interlocuzione con i responsabili europei e italiani della piattaforma.