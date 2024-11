Metropolitanmagazine.it - Rivelazione interessante di Manuela Arcuri sul flirt con Totti: “Avrei voluto una storia con lui”

in un’intervista concessa al settimanale Oggi ha rivelato che tra lei ec’è stato un bacetto ed ha aggiunto che lei voleva una. “Conci fu qualcosa: un bacetto, poco e niente. – ha ricordato l’in un’intervista al settimanale Oggi – Io lal’voluta, mi piaceva tanto. Lui era desiderato da troppe donne, non intendeva impegnarsi e in fondo lo capisco. Qualcosa non ha funzionato, eravamo troppo giovani”.È successo in passato, quando entrambi non erano ancora sposati. Dopo il divorzio da Ilary Blasi l’ex calciatore si è innamorato di Noemi Bocchi mentre l’attrice è felicemente legata dal 2010 all’imprenditore Giovanni DI Gianfrancesco, che l’ha resa mamma del piccolo Mattia.ha poi parlato della sua relazione con Gabriel Garko, sottolineando come lui fosse preso anche fisicamente: “Cosa c’è stato davvero con Francesco? C’è stato un bacetto, poco e niente.