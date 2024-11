Sport.quotidiano.net - Qui Bergamo. Atalanta, idea “ritocchino“: Berardi o Raspadori

Squadra che vince (e convince) non si cambia. Ma si perfeziona dove possibile. L’lanciatissima dopo otto gare vinte e due pareggiate, seconda in classifica, imbattuta in Champions, ragiona su un ritocco a gennaio per avere ancora più potenza di fuoco. Col ritorno di Scalvini e la crescita di Kossounou, la difesa ha cinque potenziali titolari per tre posti, come il centrocampo e le corsie. Numericamente la coperta è corta solo davanti, con Zaniolo unica alternativa ai tre titolari, oltre al ventenne Vlahovic aggregato dalla Serie C. Un quinto attaccante rodato, pronto, esperto, potrebbe servire a gennaio, considerando che per il rientro di Scamacca bisognerà attendere almeno fine febbraio. L’identikit porta a Daniel Maldini che però resterà a Monza fino a giugno: l’azzurro classe 2001 potrebbe essere un obiettivo estivo.