Ilfattoquotidiano.it - Putin: “Con i missili sulla Russia il conflitto in Ucraina è di carattere globale. Abbiamo il diritto di colpire chi ha fornito armi a Kiev”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il discorso è rivolto alle forze armate russe, ma il destinatario è il mondo intero. Perché le parole pronunciate da Vladimirin televisione sono il culmine di una escalation che negli ultimi due giorni ha raggiunto picchi mai visti. Ieriha utilizzato per la prima volta un missile di fabbricazione inglese su territorio russo, oggi Mosca ha risposto sul campo (con un razzo ipersonico balistico) e soprattutto sul piano diplomatico. Con dichiarazioni non equivocabili del numero uno del Cremlino.Tanto per cominciare, secondocon gli attacchistici occidentali inilinha assunto un “”. Anche per questo motivo, quindi, Mosca “ha il” dii Paesi le cuisono utilizzate dasul territorio russo. Poi la spiegazione sul tipo di razzo scagliato oggi dal Cremlino su una fabbrica aerospaziale: nella fattispecie si tratta di un missile ipersonico balistico con testata non nucleare.