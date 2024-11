Gaeta.it - Progetto ‘Su Misura’: Come la Casa Può Migliorare la Vita delle Persone con Sclerosi Multipla

Facebook WhatsAppTwitter Svelare un approccio innovativo verso la disabilità ela qualità dellaaffette daè l’obiettivo del‘Su. Grazie a una serie di raccomandazioni pratiche e concrete, l’iniziativa, promossa da Sandoz in collaborazione con Aism e Naba, mira a trasformare gli spazi domestici in ambienti più accoglienti e funzionali per tutti. Raccomandazioni percettive per ambienti domesticiIl documento ‘Raccomandazioni Percettive’ offre linee guida semplici ma molto utili per la creazione di uno spazio domestico che migliori il confort e l’accessibilità. Per il soggiorno, si suggerisce di optare per forme morbide e materiali naturali, con colori caldi e luci soffuse. In questo ambiente, l’assenza di tappeti risulta fondamentale per ere ostacoli e facilitare gli spostamenti.