Liberoquotidiano.it - Presentazioni aziendali: 5 errori comuni che rovinano l'impatto dei tuoi dati

Hai mai partecipato a una presentazione aziendale in cui isembravano più un enigma che un'opportunità? Beh sappi che non sei sicuramente il solo, e spesso tutto questo dipende da 5 graviche compie chi presenta i. Lesono un momento cruciale percare informazioni strategiche e prendere decisioni importanti. Tuttavia, spesso grafici poco chiari, tabelle complesse e spiegazioni confuse possono trasformarle in una fonte di frustrazione, sia per chi ascolta che per chi presenta. Se hai vissuto questa situazione, dall'una o dall'altra parte, sappi che ci sono alcuni accorgimenti che possono farti evitare questi inconvenienti. Per farti un esempio, uno degli sbagli più frequenti è dare troppe cose per scontate. Spiegare icon tecnicismi incomprensibili, senza contestualizzarli, rischia di confondere il pubblico e far perdere completamente il messaggio se non sono esperti di statistica e data sience per il business.