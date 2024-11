Thesocialpost.it - Passeggero ha un malore in aereo, soccorso dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen

Forse non tutti sanno chevon dersvolgeva la professione di medico prima di entrare in politica. Secondo quanto riferiscono alcuni media svizzeri, queste sue capacità le sono servite quando, mentre si trovava su un volo da Zurigo a Bruxelles, unha accusato unimprovviso. L’equipaggio a quel punto ha chiesto se a bordo ci fosse un medico. E così, laeuropea ha risposto all’appello ed è intervenuta. Per motivi di privacy, però, la compagnia aerea non ha chiarito quale fosse il problema medico a bordo, né quali siano attualmente le condizioni del.Leggi anche: Ue, caos totale: la maggioranzaVon dersi spacca di nuovoL’episodio che ha coinvoltovon derè stato poi confermato ancheportavoceeuropea Arianna Podestà: “Un altroha avuto bisogno di cure mediche durante il volo.