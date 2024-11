Iodonna.it - Occhiali neri e commozione: Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik si sono ritrovati per l'ultimo saluto al loro "fratello"

Di nuovo insieme, uniti non più dalla musica ma dal dolore.siper dire addio a Liam Payne, il quinto componente degli One Direction, scomparso tragicamente a 31 anni. Il funerale, celebrato nella chiesa di St. Mary ad Amersham, nel Buckinghamshire, ha segnato un momento di profondaper gli ex membri della celebre band anglo-irlandese, dopo anni in cui lecarriere hanno preso percorsi distinti. One Direction story in 23 scatti guarda le foto Liam Payne, un addio privatoLa cerimonia, voluta in forma privata dalla famiglia di Payne, è stata un momento intimo e raccolto.