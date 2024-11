Napoli infermiere e guardia giurata aggrediti brutalmente | Siamo in guerra Ora basta

Leggi su Dayitalianews.com

in uno stato di, ora”. E’ la denuncia di Vincenzo Bottino, il direttore dell’ospedale Betania didove une unasono statida una persona in preda ad alcol e droga.Laera giunta in soccorso dell’che, la scorsa notte, nel pronto soccorso aveva già subito colpi che gli hanno causato traumi e lesioni gravi dall’uomo in attesa di essere visitato.Entrambi i feriti sono stati medicati e dimessi, con una prognosi di venti giorni a testa. Da ciò che si apprende, è stata sporta regolare denuncia.Le aggressioni ai danni di medici, infermieri, operatori sociosanitari e guardie particolari giurate addette alla vigilanza del pronto soccorso dell’ospedale religioso, uno dei due presidi sanitari del quartiere Ponticelli di, sono ormai sempre più frequenti.