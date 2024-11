Panorama.it - Mobilità aerea avanzata anche per giocare: i Taxi volanti entrano in Flight Simulator e XBox

Leggi su Panorama.it

La simulazione come metodo d’addestramento al pilotaggio è sempre più diffusa e non poteva certo mancare nel nascente settore dei cosiddetti eVtol, mezzi aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale, ovvero i, per i quali l’industria, specialmente quella automotive, sta investendo miliardi di dollari. Non stupisce quindi che d’ora in poi, soprattutto a livello ludico, gli appassionati piloti virtuali amanti di Microsoft(MFS) possano mettersi ai comandi di unaereo elettrico e precisamente di quello a sei motori che sta collaudando Joby Aviation. Il modello matematico ricostruito nel software di volo più diffuso al mondo sarà quindi incluso nella prossima versione di Microsoft2024. Secondo gli sviluppatori che lo hanno realizzato, i giocatori di FS2024 con eVtol saranno in grado di volare virtualmente con tale mezzo tra eliporti e aeroporti di tutto il mondo, nonché di navigare le rotte tra l'aeroporto JFK di New York e il centro di Manhattan, una rotta che Joby ha già verificato essere possibile grazie a prove reali svolte l'anno scorso.