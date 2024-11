Mistermovie.it - Mister Movie | Mediaset Corre ai Ripari, La Talpa Chiude davvero per bassi ascolti?

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il reality show La, condotto da Diletta Leotta su Canale 5, sembra attraversare un momento complicato. Secondo indiscrezioni,sarebbe seriamente preoccupata per il calo deglie potrebbe decidere di concludere il programma prima del previsto. La notizia, riportata da Dagospia, ha acceso i riflettori su uno dei format più attesi della stagione televisiva, che però non sta incontrando il favore del pubblico.Un Esordio Difficile per LaNonostante l’entusiasmo iniziale e un’importante campagna di promozione, Laha faticato a trovare la sua collocazione nei cuori degli spettatori. L’ultima puntata ha registrato uno share del 10%, un risultato considerato insufficiente per un programma di punta trasmesso in prima serata su Canale 5.