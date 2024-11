Lanazione.it - Massa a fianco delle donne. Tavolo con le istituzioni e spettacolo per le scuole

Leggi su Lanazione.it

Doppio appuntamento dedicato alla delicata tematica della violenza di genere in occasione del 25 Novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro leha in serbo per la cittadinanza due appuntamenti imperdibili. Undi confronto con ledal titolo ’Le conseguenze della violenza’, in programma per lunedì 25 novembre alle 18 nelle stanze del Teatro Guglielmi (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Dialogheranno il sindaco diFracesco Persiani con il prefetto Guido Aprea, il questore Santi Allegra, un rappresentante del centro antiviolenza ’Duna’ e le attrici Daniela Poggi e Mariella Nava. Si cercherà di dare risposta a quesiti ricorrenti: cosa succede quando si chiede aiuto? Qual è il ruolo? Cosa possiamo fare? Mentre il 26 novembre alle 10.