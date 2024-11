Lanazione.it - Marciano della Chiana: ripristinato il riscaldamento al Plesso di Cesa

Arezzo, 21 novembre 2024 –ilaldiSi sono conclusi oggi i lavori per il ripristino del sistema didelscolastico di, mettendo fine ai disagi causati da un guasto che si era verificato circa due settimane fa. La ditta incaricata ha completato l’intervento e l’impianto è ora pienamente operativo, pronto a garantire un ambiente confortevole per studenti e personale scolastico. Il problema, inizialmente causato dalla rottura di un componentecaldaia, ha richiesto un intervento articolato. Dopo la sostituzione del pezzo guasto, avvenuta venerdì scorso, è emersa una difficoltà tecnica legata alla compatibilità con l’impianto dia pavimento, particolarmente com. La ditta ha quindi ordinato un ulteriore pezzo specifico e ha provveduto al lavaggio completo dell’impianto per assicurarne l’efficienza.