Oasport.it - LIVE Sinner/Berrettini-Gonzalez/Molteni 6-4, 6-5, Italia-Argentina 1-1 Coppa Davis in DIRETTA: break degli azzurri!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 SINNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!!! Impeccabile volée di diritto!30-15 Regge benea rete, poi è lungo il diritto di!15-15 Gran risposta die smash di. Dobbiamo aggrapparci al servizio di Matteo.15-0 Grandissimo Matteo! Para tutto con la volée di diritto, poi in rete il diritto diin battuta.BREAAAAAAAAAAAAAAAAAK!!!!RRRRRRRRRRRRR!!! Diritto devastante che manda in frantumi il castello argentino! Ma l’azzurro era stato eccezionale in una volée di puro istinto, bravo anchead alzare un pallonetto.30-40 La risposta rimane in campo, poiscaglia il diritto addosso a.30-30 Lungo lo schiaffo al volo di. Adesso però serve la risposta di. Ora.30-15 Niente da fare.