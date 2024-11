Gaeta.it - Lasciti testamentari alle onlus: opportunità di sostegno senza vincoli fiscali

Facebook WhatsAppTwitter Nel panorama della beneficenza e della solidarietà, il termine, acronimo di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, rappresenta una realtà fondamentale. Queste organizzazioni private operanofini di lucro e hanno come obiettivo principale il supporto a soggetti in situazione di svantaggio. Lesi dedicano a un ampio ventaglio di attività: dall’assistenza sociale alla sanità, dalla ricerca scientifica all’istruzione, fino alla difesa dei diritti umani. Regolate dal Codice del Terzo Settore, sono inserite nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e sostengono le proprie iniziative attraverso donazioni. Tra queste, isono un’opzione sempre più apprezzata, rendendo possibile destinare risorse a cause ritenute meritevoli anche dopo la propria morte.