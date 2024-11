Ilgiorno.it - La parola fine sulla storia della Valli. Ultimo accordo per limitare i danni: disoccupazione e un anno pagato

Leggi su Ilgiorno.it

Con la firma di ieri pomeriggio in Regione Lombardia, si scrive la“ alladi Renate, un’eccellenza nel settore del legno con le sue maniglie d’autore, durata 90 anni.raggiunto tra sindacati e azienda per la chiusurastorica fabbrica, che cesserà l’attività il 30 dicembre, lasciando senza lavoro gli attuali 37 dipendenti (uno nel frattempo ha trovato un nuovo posto). Dopo una strenua trattativa, i sindacati sono riusciti a ottenere almeno un po’ di "ossigeno" per i lavoratori in uscita, ovvero 12 mensilità, oltre ai preavvisi e anche un ulteriore supporto economico per chi si trova più vicino al traguardopensione, anche se nessuno sarà comunque in grado di raggiungerlo direttamente con la Naspi. Da gennaio, per unintero, gli ex dipendentiavra disposizione i servizi di due agenzie specializzate di outplacement che li affianchernella ricerca di un nuovo posto di lavoro e fornirloro anche supporto psicologico per affrontare un periodo che si annuncia per nulla semplice.