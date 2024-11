Ilrestodelcarlino.it - La ’medicina’ per il centro: "Fare come alle Reggiane"

di Cesare Corbelli Cambiare si può e vorremmo farlo insieme. È questo il motto dell’incontro che il gruppo MiglioraRE, comitato nato per spontanea iniziativa di un gruppo di commercianti e residenti col lo scopo di formulare proposte atte al rilancio del, ha proposto ieri sera nella Sala del Capitano dell’Hotel Posta. Un confronto pubblico aperto alla cittadinanza per contrastare gli episodi di criminalità e degrado sempre più spesso aldelle vicende di cronaca. Tanti i temi trattati: legalità, sicurezza, pulizia e cura della città, accessibilità e parcheggi, commercio, residenzialità, cultura, eventi, turismo e verde urbano in un confronto davvero costruttivo. Agli onori di casa è stata una delle fondatrici, Cinzia Beneventi, che ha spiegatoè nato il comitato, poi il microfono è passato al portavoce Marco Merola: "È giunto il momento di investire sulper le, e lo dico in modo provocatorio.