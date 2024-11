Iodonna.it - La Giornata Nazionale degli Alberi, celebrata ogni anno il 21 novembre, è un'occasione importante per riflettere sul ruolo vitale di questi esseri viventi

Leggi su Iodonna.it

Oggi, 21, si celebra la. In un mondo sempre più minacciato dalla crisi climatica, ancora una volta è la natura a offrirci un’ancora di salvezza. Spesso considerati semplici elementi decorativi del paesaggio, glisono in realtà guardiani silenziosi del nostro benessere svolgendo unindispensabile per la salute del pianeta e la qualità della vita nelle città. La loro importanza, infatti, in particolare nel contesto urbano, in cui si prevede che vivrà il 70% della popolazione mondiale entro il 2050, è fondamentale. Serie tv green: 10 titoli per comprendere e salvaguardare l’ambiente X, custodi di benessereSimboli di resilienza e speranza, glioffrono una soluzione naturale a molte delle sfide che l’umanità si trova ad affrontare.