Gaeta.it - Innovazione e sostenibilità: il confronto sul futuro green a Torre del Greco

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un evento di particolare importanza si svolgerà domani, venerdì 22 novembre, presso l’incubatore Stecca degli ex Molini Meridionali Marzoli adel. Il dibattito avrà come focus i casi di successo di aziende ed enti che hanno adottato tecnologie innovative e pratiche sostenibili. L’iniziativa rientra nel progetto Eco Identity, un’iniziativa frutto della collaborazione tra Stecca e la società di progettazione Medaarch, insieme a un raggruppamento temporaneo di imprese tra cui Cna Salerno e Confcommercio Campania. L’obiettivo principale è promuovere la sinergia tra innovazioni tecnologiche e pratiche ecologiche, sostenendo la valorizzazione delle risorse locali, in particolare in una regione famosa per l’artigianato, il design, la moda e l’architettura, come quella compresa tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana.