Infortunio Calhanoglu i tempi di recupero | escluse lesioni ecco la data di rientro

Çalhano?ludi. può tirare un sospiro di sollievo: gli esami effettuati dopo il fastidio accusato contro il Galles hanno escluso. Confermata però un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra. Il centrocampista dell’Inter, costretto a lasciare il campo nel primo tempo con la Turchia, ha dichiarato: “Il mio vecchiosi è fatto sentire, ma non è grave e non provo dolore. Spero di tornare in campo già contro il Verona.”di: ladiIl tecnico Simone Inzaghi valuterà venerdì se convocarlo per la sfida al Bentegodi di sabato pomeriggio, ma l’Inter preferisce non rischiare. L’obiettivo è averlo al 100% per il match di Champions League contro il Lipsia a San Siro, fondamentale per la qualificazione agli ottavi.