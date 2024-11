Il preside fa un’area del parcheggio solo per le studentesse I compagni maschi protestano | Discriminazione al contrario

Leggi su Open.online

delriservata esclusivamente per le. È la decisione presa daldell’istituto Nautico San Giorgio di Genova per garantire una maggiore sicurezza alle ragazze in una zona considerata poco sicura. Un gesto che, sebbene sia stato inizialmente accolto in modo positivo, si è presto trasformato in un terreno di scontro tra chi lo vede come una tutela necessaria e chi come una misura ingiusta. Tra gli studenti, infatti, si è levato un coro di protesta. «La decisione ci fa sentire messi da parte, come se fossimo colpevoli di qualcosa a priori», ha dichiarato uno studente durante una manifestazione organizzata per esprimere il loro dissenso. Ma a sorprendere è stata l’adesione di qualche studentessa alla protesta. Per alcune di loro, questa «protezione» appare superflua e contraria ai principi di parità: «Vogliamo un trattamento equo, non privilegi che sottintendono una nostra fragilità».