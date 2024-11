Zonawrestling.net - Il Final Testament ha trovato la sua strada

Ilnon hanno avuto molta fortuna finora, come del resto non l’ha avuta lo stesso Karrion Kross da quando ha esordito nel main roster. La cosa può risultare strana se pensiamo singolarmente ai membri del gruppo. Kross non è particolarmente piacevole in ring, ma ha presenza scenica e da leader di una stable heel non mi sembra inadeguato, Priest e Balor in un ruolo simile non hanno svettato particolarmente rispetto a lui. Scarlett oltre ad attirare gli sguardi è perfetta come dark lady, gli Authors of Pain hanno gran potenziale per dire la loro nella categoria tag-team. Quando la stable è nata non mi aspettavo certo dominasse il roster, ma i risultati sono stati davvero scadenti.Uno dei principali problemi è stato probabilmente il non avere una direzione chiara, fin dagli inizi.