Lanazione.it - Giù il muro della vecchia ferrovia. In pista verso la... ciclopedonale

Un evento storico quello accaduto ad Aulla, lungo la, dove ilche divideva i binari dalla cittadina non c’è più, ufficialmente abbattuto per sempre. Un altro passola costruzioneche collegherà Aulla, e quindi la Lunigiana, al quartiere Matteotti, al Brunetto e in futuro a Caprigliola e quindi al mare. "Un importante lavoro per la collettività, il turismo e il commercio di Aulla – commenta il sindaco Roberto Valettini (nella foto con il vicesindaco Roberto Cipriani) –. Sembra di vedere un’altra città con l’abbattimento di questodi cui ne resteranno alcune parti a memoria di una storia di grande valorenostra città. Un’opera, questa, anche di cernieratura perché Aulla centro, con quartiere Matteotti, unendosi ad anello con quartiere Gobetti, vivrà uno sviluppo ben didi tutta la città e anche per la sicurezza dei suoi abitanti".