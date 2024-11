Lanazione.it - Fratelli d’Italia sulla situazione dell’Area Ex Lebole

Arezzo, 21 novembre 2024 –Ex: Palazzini: «Necessaria la fase due dell’ordinanza comunale». “Dobbiamo mantenere alta l’attenzione sullo stato dei luoghiexdi Arezzo, ce lo chiedono attività commerciali e cittadini residenti in quella zona e ce lo impone il rispetto dell’ordinanza del Sindaco di Arezzo” Queste le parole di Francesco Palazzini, coordinatore comunale di Fdi e Capogruppo in consiglio comunale di Arezzo, che vuole tenere alta l’attenzione sul casoper cercare di arrivare alla sistemazione definitiva. “Perla bonificaexè una priorità. E’ iniziata, come ogni anno, la manifestazione forse più importante per la nostra città in occasione delle festività natalizie in termini di numero di visitatori e siamo ancora costretti a offrire un pessimo biglietto da visita per chi si reca nel nostro centro storico.